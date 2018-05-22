Nijerya ordusundan silahlı çetelere operasyon: 35 ölü

Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, Savunma Bakanlığı İletişim Direktör Vekili John Agim, yaptığı açıklamada, çoban ve çiftçilerin çatıştığı bölgelerden Benue, Taraba, Zamafara ve Nasarawa eyaletlerinde ordunun silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Agim, operasyonda 35 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin de tutuklandığını ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini ifade etti.

1 askerin kaçırıldığı operasyonda, 2 askerin de yaralandığını dile getiren Agim, yaralıların tedavi altına olduğunu aktardı.

Nijerya'da ocak ayından bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırdı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA