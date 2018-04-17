Nijerya, ilaç sektöründe yurt dışına bağımlı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Endüstri Eczacıları Birliği Başkanı Ignatius Anukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede kullanılan ilaçların yüzde 75'inin ithal edildiğini belirtti.

Nijerya'da üretilen ilaçların yüzde 25'inin malzemelerinin de yurt dışından alındığını kaydeden Anukwu, ülkede üretilen ilaçlara sadece su katıldığını söyledi.

Anukwu, "İlaçların üretim ortamları yeterince iyi değil ve hükümetin ilaçları güvence altına alacak politikaları yürürlüğe koyması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Anukwu, ülkedeki ilaç sektörünün yıllık gelirinin 800 milyon dolar ile 2 milyar dolar arasında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA