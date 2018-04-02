Nijerya hükümeti, Cambridge Analytica iddiaları hakkında soruşturma başlattı

Nijerya hükümeti, veri skandalını ortaya çıkaran Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie'nin, Nijerya'nın 2015 ve 2017 seçimleri hakkındaki açıklamalarına dair soruşturma başlattı. Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, soruşturmanın cezai kovuşturmalara yol açabileceğini söyledi.

Cambridge Analytica'nın, Nijerya'da 2015'teki devlet başkanlığı seçimlerinde Müslüman adaya karşı Hıristiyan adayın yürüttüğü kampanyaya da Aggregate IQ şirketi aracılığıyla dahil olduğunu anlatan Wylie, burada İsrail merkezli özel istihbarat şirketi Black Cube'un sağladığı verilerin kullanıldığını dile getirdi.

Kampanya sırasında bugün devlet başkanı olan Müslüman aday Muhammadu Buhari’nin e-posta'larının bu firma tarafından hacklendiğini belirten Wylie, ayrıca seçmenin oyunu etkilemeye dönük şiddet içerikli, İslam'a karşı nefret uyandırmayı hedefleyen videoların da yayıldığını kaydetti.

Facebook'la başlayan veri krizi

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın seçim kampanyası sırasında, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmişti.

Özür üzerine özür dileyen şirket, büyük zarara uğramıştı.

Kaynak: Reuters