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Nijer'deki sellerde 41 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de son 3 ayda etkili olan sağanağın yol açtığı sellerden 66 binden fazla kişi etkilendi, 41 kişi öldü.

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Nijerdeki sellerde 41 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sellerde son 3 ayda 41 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel yetkililerden Ebubekir Nuhu Bako, ulusal televizyona yaptığı açıklamada, ülke çapında son 3 aydır sağanağın etkili olduğunu ifade etti.

Yağışların sellere yol açtığını söyleyen Bako, sel felaketleri yüzünden 3 ayda 41 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 66 binden fazla kişinin evsiz kaldığını kaydetti.

Bako, sellerin hasara da yol açtığını dile getirerek başkent Niamey'de evsiz kalanları geçici olarak okullara yerleştirdiklerini belirtti.

Nijer'de her yıl aynı dönemlerde sağanak görülürken, yağışların neden olduğu sellerden en çok kırsal kesimdeki halk etkileniyor.

Ülkede geçen yılki sel felaketleri yüzünden 38 kişi ölmüş, 92 bin kişi evsiz kalmıştı. AA

Etiketler: yağmur, yağış, sel, Nijer
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