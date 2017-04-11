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Buradasınız : » » Nijer'de Boko Haram'a darbe! 57 terörist...

Nijer'de Boko Haram'a darbe! 57 terörist...

Nijer'de terör örgütü Boko Haram'la güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 57 militan etkisiz hale getirildi.

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Nijerde Boko Harama darbe! 57 terörist...

Nijer'de terör örgütü Boko Haram'la güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 57 militan etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin Nijerya sınırındaki Diffa bölgesinde ordu birlikleriyle teröristlerin çatışmasında Boko Haram üyesi 57 militan ölü ele geçirildi, 10 Nijer askeri de yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle en az 100 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Etiketler: nijerya, Nijer, Boko Haram
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