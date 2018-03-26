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Nijer'de Boko Haram saldırısı: 5 ölü

Nijer'de Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Nijerde Boko Haram saldırısı: 5 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Nijerya sınırında yer alan Diffa bölgesindeki Tummur pazarına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, pazardaki kalabalığa rastgele ateş eden saldırganların araçlarla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

İsmini açıklamak istemeyen bir yerel yönetim yetkilisi, saldırının Boko Haram tarafından yapıldığını söyledi.

Aynı bölgede Ocak ayında Boko Haram’ın saldırısında 7 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA

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