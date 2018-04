New York'ta Trump Tower'da yangın: 1 ölü, 4 yaralı

New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Trump Tower'ın 50. katında bulunan bir dairede yangın çıktı.

58 katlı gökdelendeki yangına müdahale için ekipler seferber oldu.

Yangının etkisiyle caddeye düşen cam ve yanıcı maddeler paniğe yol açtı.Yangın dolayısıyla Trump Tower'ın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

1 kişi yaşamını yitirdi, 4 itfaiyeci hafif yaralandı

New York polisi, yangından çıkarılan 67 yaşında bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadığını aktardı.

New York İtfaiye Departmanı yangında 4 itfaiyecinin hafif yaralandığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Yangın sırasında Başkan Trump'ın Washington'da olduğu kaydedildi.

İlerleyen dakikalarda Trump, Twitter hesabından yangının kontral altına alındığı bilgisini paylaşarak itfaiyecilere teşekkür etti.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!