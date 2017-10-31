  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » New York'ta terör saldırısı

New York'ta terör saldırısı

ABD terör saldırısı ile sarsıldı. New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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New York Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi tarihinde üçüncü kez terör saldırısına tanıklık etti.

Bir saldırgan kiraladığı kamyonet ile bisiklet yoluna kasıtlı olarak girip insanları ezdi. Bir okul servisine çarparak durabildi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Kamyonetten elinde silahlarla çıkan saldırganın polis tarafından vurularak gözaltına alındığı ifade edildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kameralar karşısına geçerek bunun bir terör saldırısı olduğunu ilan etti.

Blasio, saldırının "yalnız kurt" eylemi olarak göründüğünü ifade etti.

New York Emniyet Müdürlüğü, vurularak yakalan saldırganın elinde, "paintball silahı ile havalı bir tabanca" olduğunu açıkladı.

Saldırganın kimliği belirlendi

29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Habibullaeviç Saipov olduğu belirlendi. Saipov'un 2010 yılında Yeşil Kart ile yasal yollarla ülkeye girdiği ve 7 yıldır ABD'de yaşadığı belirtildi.

Trump: DEAŞ'ın geri dönesine izin vermeyeceğiz

Başkan Donald Trump, ilk açıklamasında "terör" ifadesini kullanmadı. Saldırganı "hasta ve deli" olarak niteledi.

Daha sonra ise "Ortadoğu'da yok ettiğimiz DEAŞ'ın ülkemize dönmesi ya da girmesine izin vermemeliyiz. Artık Yeter!" ifadesini kullandı.

Yeşil Kart'a olan mesafesi bilinen Trump'ın, saldırı sonrası nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: silah sesleri, new york
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