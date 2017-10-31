New York'ta silahlı saldırı

New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada Manhattan'da silah sesleri duyulması üzerine harekete geçildiği ve olayda bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

ABD medyasında yer alan haberlerde ise bir sürücünün aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdükten sonra aracından en az 6 kişiye ateş açtığı ve olayda yaralıların olduğu belirtildi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA