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New York'ta İsrail ve Trump karşıtı gösteriler

New York'taki Yahudi aktivistler, ABD ve dünyanın birçok yerindeki genç Yahudiler için İsrail'e ücretsiz gezi düzenleyen ''İsrail Doğum Hakkı'' kuruluşunu protesto etti.

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New Yorkta İsrail ve Trump karşıtı gösteriler

New York'ta bir grup Yahudi aktivist, "Birthright İsrail" (İsrail Doğum Hakkı) kuruluşunun 18. yıl dönümü için Manhattan'da düzenlediği gala öncesi İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki ''Toprak Günü'' yürüyüşleri sırasında Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Protestocular, İsrail'i ziyaret eden genç Yahudilere ücretsiz uçak bileti de sunan ''Birthright İsrail'' in galasının davetlilerine, üzerinde ''Filistinlilerin dönüş hakkı'' yazılı sembolik uçak biletleri uzattı. Biletleri almak istemeyen katılımcılar da göstericilere tepki gösterdi.

Trump karşıtı gösteri

Öte yandan New York'ta bir grup protestocu da ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Başta Trump'ın mülteci politikasını eleştiren protestocular nükleer silah karşıtı sloganlar attı. Protestocular, Kuzey Kore ile yaşanan nükleer gerginliğe, ABD'nin Afganistan ve Suriye politikalarına ve ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen cuma Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına da tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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