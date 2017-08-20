New York'ta hırsızlar bisikletlere dadandı

ABD'nin gökdelenleri, hareketli iş yaşamı, sanat zenginliği ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan şehri New York'ta halkın önemli kısmı ulaşım için bisikleti tercih ediyor.

Ancak kentteki yoğun trafikten kurtulmanın rahatlığını yaşayan bisiklet sahiplerinin karşısına bu kez hırsızlar çıkıyor.

Resmi rakamlara göre, geçen yıl şehirde 4 bin 900'e yakın bisiklet çalındı. Bunlardan 900'ünü ise fiyatı bin doların üstünde olan yarış ve hobi bisikletleri oluşturdu.

ABD'deki bisiklet kullanıcılarının sayıca en fazla olduğu şehri New York aynı zamanda ülkedeki bisiklet hırsızlığı vakalarının da en sık görüldüğü üçüncü şehir konumunda.

Hırsızlık ulu orta yapılıyor

Şehirde polisin çabası ve "vatandaş gazeteciliği" caydırıcı unsurlar olarak göze çarpsa da hırsızlık olayları hala gündüz vakti yapılabilecek kadar yaygın.

Geçen yıl aralık ayında, Brooklyn semtinin Greenpoint Mahallesi'nde bir hırsızın öğle vakti portatif elektrikli hızar kullanarak, yaklaşık 5 bin liraya satılan bir markaya ait bisikleti sahibinin evinin önünden çalması medyada yankı bulmuştu.

Konuya dikkati çekmek isteyen, adı New York şehriyle özdeşleşen film yapımcısı Casey Neistat da New York'ta bisiklet hırsızlığını konu alan kısa filminde kendi bisikletini şehrin en işlek caddelerinden ne kadar kolay "çalabildiğini" ve insanların bu durumu normal karşılar hale geldiğini de gözler önüne sermişti.

Eyaletler arası çalıntı bisiklet satışı

Bisiklet tamircisi Mike Rodriguez (45), 35 yıldır bisiklet tamir ettiğini ve bu süre zarfında binlerce New Yorkluyu ilk bisikletleriyle buluşturduğunu aktardı.

Brooklyn bölgesinde tamir atölyesi bulunan Rodriguez, dükkanına çalıntı bir bisiklet getirildiğinde bunu kolaylıkla anlayabildiğini belirtti.

Rodriguez, "Vücut dilleri hırsızları ele veriyor. Bana bisikletin çalıntı olduğunu söyleyen, getiren kişinin tavırları belli oluyor. Bazen insanlar dükkanıma gelip bisiklet gösterirler ve fiyat almak isterler, ben de onlara derim ki 'Eğer fiyatını bilmiyorsan bu bisiklet zaten senin değil demektir.' Israr eden, kandırmaya çalışan yine olur ama o aşamada konuşmaya devam etmeye lüzum görmem, o bisiklete ilgim bitmiştir." dedi.

Tamirci Rodriguez, New York bölgesindeki bisiklet hırsızları arasında daha organize çalışan gruplar olduğunu, bunların bisikletleri daha kolay ve yüksek fiyata satabilmek için ticari araçlarla komşu eyaletlere taşıdıklarını söyledi.

New York'ta üç yıldır yaşayan öğrenci Akın Yiğit de nisan ve mayıs aylarında üst üste iki kez bisikletinin çalındığını, daha sonra birkaç hafta içinde ilk çalınan bisikletini Manhattan sokaklarında kilitli halde bulduğunu anlattı.

Yiğit, "34'üncü sokak, 6'ncı ve 7'nci cadde arasında yolda yürürken bir baktım benim bisikletim... Emin olmaya çalıştım acaba benim mi, değil mi diye çünkü polise şikayet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bisikletini selesindeki yırtık ve arka tekerine yaptırdığı tamirden tanıdığını aktaran Yiğit, bunu polise kanıtlamaya çalıştığını, tamir makbuzunu elektronik ortamdaki banka hesabından ibraz edince iki polis memurunun büyük bir kerpetenle demiri kırıp bisikleti kendisine teslim ettiğini belirtti.

Bisikletine rastlamasını şans olarak nitelendiren Yiğit, "Büyük bir zincir aldım, eve götürüyorum artık bisikleti, sokağa kilitlemiyorum." diye konuştu.

Yalnızca birkaç dakika sürüyor

Bisiklet sahipleri yaygın hırsızlığın yarattığı endişeyle artık daha büyük ve dayanıklı kilitler tercih ediyor. Manhattan'daki restoran işletmelerinin önünde, bir yığın bisikletten birini çözüp halat kalınlığındaki zincirini beline veya omzuna bağlayarak yola çıkan kuryelere rastlamak mümkün.

Bir firmanın ürettiği "New York Kilidi" adı verilen kilit, 100 dolar fiyat etiketine rağmen gittikçe popüler hale geliyor. Kilitle birlikte hırsızlığa karşı 3 bin dolarlık sigorta da hediye ediliyor.

Kalın zincirler, U kilitler veya birden fazla zincir ve kilidi aynı anda kullanmak, New York'un yüksek tempolu yaşantısı içinde izini kaybettiren bisiklet hırsızlarına engel olamıyor.

Hırsızlar levye, kurşun boru, cıvata keskisi ve hatta portatif elektrikli testere yardımıyla herhangi bir bisikleti birkaç dakika içinde kilidinden çıkarıp alabiliyor.

Kaybolan bisikletin tek açıklaması hırsızlık değil

Öte yandan New York'ta bisiklet hırsızlıklarının kaçınılmazlığı, caydırıcı yasaların varlığını zorunlu kılıyor. Ancak bin doların altındaki hırsızlıkları kabahat suçu olarak gören ve ilk vakayı hapis cezasıyla cezalandırmayan hukuk sistemi, bir günlük çabayla yüzlerce dolar para kazanan hırsızları alıkoymakta yetersiz kalıyor.

Polis bir yandan hırsızları takipte zorlanırken diğer taraftan da bisiklet kullanıcılarının hayatını zorlaştırabiliyor.

Trafik işaretleri, sokak lambaları gibi şehre ait mülke bağlanmış bisikletler, hiçbir uyarı veya bilgilendirme yapılmaksızın polis memurları tarafından haczedilebiliyor.