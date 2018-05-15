New York'ta göstericiler Filistinliler için sokaktaydı

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması dünyada tepkilere neden oldu.

New York'ta toplanan bir grup gösterici, ABD'nin Kudüs provokasyonunu ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etti.

Göstericiler, ''Filistin'i ırkçı işgalden kurtarın'', ''Kudüs Filistin'in başkentidir" ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü'' gibi yazıların olduğu dövizler taşıyarak İsrail'e tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Daha sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapıldı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler yapıyor.

Dünkü gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 59'a yükseldi, binlerce yaralı var.

Kaynak: AA