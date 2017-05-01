  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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New York'ta 'Ermeni yalanlarına son' eylemi

ABD'nin New York kentindeki bazı Türk dernekleri, “Ermeni Yalanlarına Son ve Şehit Diplomatlarımızı Anma Mitingi” düzenledi.

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New Yorkta Ermeni yalanlarına son eylemi

ABD'nin New York kentindeki bazı Türk dernekleri, “Ermeni Yalanlarına Son ve Şehit Diplomatlarımızı Anma Mitingi” düzenledi.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) öncülüğünde bu yıl 13'üncüsü organize edilen mitinge Türk derneklerinin yanı sıra kardeş ülke ve toplulukların dernekleri destek verdi.

Mitingde Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları reddedilirken sorunun diyalog yoluyla ele alınması gerektiği belirtildi.

42. sokak ile 7. caddenin köşesinde düzenlenen gösteride, platformun etrafına şehit diplomatların fotoğrafları ve bilgilerinin yer aldığı pankartlar asıldı. Bazı pankartlarda da diyalog çağrısı yapıldı.

Katılımcılar, Türk ve Amerikan bayrakları taşıdı, gösteride sık sık mehter marşı çalındı. AA

Etiketler: ermeni yalanları, abd, new york, türk dernekleri
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