  • 09 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.696
    EURO 4.336
  • BIST 100369.91
    ALTIN 152.023
Reklamı Aç
Buradasınız : » » New York'ta cami ve eğitim merkezi projeleri için temel atıldı

New York'ta cami ve eğitim merkezi projeleri için temel atıldı

ABD'nin New York kentinde yaşayan Türkler tarafından finanse edilen cami ve eğitim merkezi projesi için temel atma töreni düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
New Yorkta cami ve eğitim merkezi projeleri için temel atıldı

ABD'nin New York kentinde yaşayan Türkler tarafından finanse edilen cami ve eğitim merkezi projesi için temel atma töreni düzenlendi.

ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu Amerika Müslümanlar Birliği tarafından New York'un Long Island bölgesinde Süleymaniye Camisi ve Eğitim Merkezi adıyla hizmete sokulması planlanan projenin temel atma törenine Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türk toplumu aktivisti İbrahim Kurtuluş ve bölgede yaşayan Türkler katıldı.

Projeye mali destek sağlamak amacıyla tören alanında düzenlenen kermeste döner, baklava ve börek gibi Türk mutfağından çeşitli yemek ve tatlılar satışa sunuldu.

Amerika Müslümanlar Birliği, proje için gerekli olan 2 milyon 500 bin doları toplamak amacıyla "Bir Tuğla da Sen Koy" kampanyası başlattı.

Etiketler: abd, new york, New York cami projesi, Türk mutfağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER