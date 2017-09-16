New York'ta Arakanlı Müslümanlar için protesto

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi karşısında toplanan grup cuma namazı kıldı ve Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Kentte farklı etnik kökenden bine yakın Amerikalı Müslüman, Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele"yi gerekçe göstererek Arakan bölgesinde gerçekleştirdiği katliam ve şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla BM karşısındaki Dag Hammarskjöld Park'ta toplandı. Müslümanlar cuma namazını bu alanda kıldı.

Merkezi New York'ta bulunan İslami Liderlik Konseyinin Başkanı Abdel-Hafid Cemil, eylemde yaptığı konuşmada, "Dünyanın her yerinde ezilenler, zulüm görenler adına konuşabilen insanlar olmak için kendimizi organize etmek amacıyla buradayız." dedi.

Cemil ayrıca, Amerikan Müslümanların BM gibi ana vatanlarındaki hükümetlere de Myanmar konusunda harekete geçmeleri için çağrıda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra konuşan Müslüman toplum liderlerinin birçoğu, Myanmar ordusunun yanı sıra bu ülkenin Nobel ödüllü Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi kınadı, kan dökülmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür, BM'ye kınama

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ile Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun (TADF) da destek verdiği gösteride, eylemcilerin birçoğunun Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir afişi taşıdığı görüldü.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Myanmar'daki şiddete karşı sesini yükselttiği ve Arakanlı Müslümanlara yardımda bulunduğu için teşekkür eden göstericiler, BM'yi şiddete sesiz kaldığı gerekçesiyle kınadı. Eylemciler, olaylara sessiz kalınmamasını istedi.

Hristiyan ve Yahudi toplum temsilcilerinden destek

New York'taki Yahudi ve Hristiyan toplum temsilcilerinin da yer aldığı protestoda, Bronx'taki Beytül İslam Mescit ve Toplum Merkezi mensupları "Masum Rohingya Müslümanlarını öldürmeye son verin" yazılı pankart taşıdı. Diğer dövizlerde ise "Cunta gitmeli", "BM uyan", "Soykırım için Nobel ödülü", "Rohingyaların hakları insan haklarıdır", "Sessiz kalmayacağız" ve "Rohingyalara vatandaşlık haklarının verilmesini istiyoruz" mesajları öne çıktı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik son saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. 25 Ağustos'tan bugüne kadar komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bine yaklaştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise elde ettiği uydu görüntüleri ve verilere göre yaptığı açıklamada, Arakan'da 25 Ağustos'tan 14 Eylül'e kadar geçen süreçte Bangladeş sınırına yakın bölgelerdeki 62 Müslüman köyünün "kundaklanarak yok edildiğini" duyurdu.