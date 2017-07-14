New York'ta 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili panel düzenlendi

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında New York'ta "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sonuçları" başlıklı panel düzenledi.

Panele TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Mustafa Tuncer, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Yaşar Çolak, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu ve Kuzey Amerika Müslüman-Türk sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Sarıkaya, 15 Temmuz'da yeni bir kurtuluş destanı yazıldığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ve milletin bayrağına sahip çıkma iradesiyle engellendiğini vurgulayan Sarıkaya, "15 Temmuz gecesi bu hain darbe girişimi başarılı olsaydı belki bu toplantı salonunda başkaları, başka amaçla başka toplantılar yapıyor olacaktı. Belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortada olmayacaktı. Belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları şu andaki mevcut sınırları olmayacaktı. Aradan bir sene geçti ama belki bu bir sene içerisinde biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak hem Türkiye'de hem de dünyada çeşitli acılar çekiyor olacaktık." diye konuştu.

Türkiye'deki darbe girişiminin ve FETÖ'nün dünyaya anlatılmasının önemine değinen Sarıkaya, özellikle sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin yaşananları Amerikan toplumu içinde anlatmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Başkonsolos Yalçın da darbe girişimini sürekli muhataplarına anlattıklarını ve anlatmaya da devam edeceklerini dile getirerek, "Bu kalleş saldırıyı kimlerin yaptığını, FETÖ terör örgütünün ne olduğunu her vesileyle anlatıyoruz." dedi.

"Çanakkale ruhu nüksetti"

Toplantının panel bölümünde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, darbe girişimi gecesi Ankara'da yaşadıklarını, Bakanlık olarak da şehit ve gazi yakınlarına yönelik çalışmalarını aktardı.

Halkın darbe girişimine karşı birlik olduğunu kaydeden Kardaş, "Çanakkale ruhu 15 Temmuz'da nüksetti. Çanakkale'de nasıl vatan müdafaasına giderken sayısal olarak azınlıkta olsak da destan yazdık, ikinci destanı da 15 Temmuz'da yazdık." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik Müşaviri Yaşar Çolak, darbe girişiminin önlenmesinde din adamlarının ve okunan selaların rolüne değinerek, "Allah bir daha din adamlarını böyle bir şekilde sela okumak durumunda bırakmasın." değerlendirmesini yaptı.

Çolak, 15 Temmuz'da sokağa çıkıp şehit olanların, İslam alemi ve emniyetli geleceği için can verdiğini belirtti. Yaşar Çolak, "Bu şehitlerimizin Uhud Harbi'nde şehit olan sahabilerle birlikte, Hendek'te, Bedir'de ve Çanakkale'de ve diğer önemli muharebelerde canını feda eden şehitlerle birlikte haşrolmalarını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum." görüşünü aktardı.

"Darbeciler gaspçıdır"

MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer de konuşmasında 15 Temmuz'un ekonomik boyutuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Darbecilerin insanların alın terini gasbetmeyi amaçladığını kaydeden Tuncer, "Her darbeci aynı zamanda mafya usulü haraç kesen bir gasıptır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik olarak her atılım döneminde askeri darbeler nedeniyle geriye gittiğine dikkati çeken Tuncer, 28 Şubat postmodern darbesinde ortalama her bir vatandaşın cebinden 4 bin 500 doların çalındığını, 15 Temmuz'un mali kaybının da zamanla anlaşılacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca STK'lar tarafından ortak basın açıklaması yayımladı.

FETÖ'nün "diyalog, barış ve kültür" maskesi altına gerçek niyetini gizleyerek tüm dünyayı kandırdığı vurgulanan açıklamada, ABD'de bu örgütle ilişkili kuruluşların Türkiye'yi ve Türk toplumunu temsil etmediğinin ABD kamuoyu tarafından bilinmesi istendi.

Açıklamada, FETÖ'nün ABD'li siyasetçileri de bağışlar ve çeşitli gezilerle etkisi altına aldığı belirtilerek, bu terör örgütünün sözleşmeli okullar vasıtasıyla ABD'li vergi mükelleflerinin paralarını kullanıp kendi ideolojisini yaydığı ifade edildi.