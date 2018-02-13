New York'ta 142.'si düzenlenen köpek şov başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Westminster Kennel Kulübü Köpek Gösterisi başladı.
Bu yıl 142'incisi düzenlenen gösteriye 50 eyalet ve 16 ülkeden gelen 201 ayrı cinsten 3 bine yakın köpek katılıyor.
10 bin dolar ödül verilecek
Yedi ayrı grupta değerlendirilecek köpeklerden dereceye girenler ise final günü yarışacak.
En iyi seçilen köpeği 10 bin dolarlık ödül bekliyor.
Geniş katılımın olduğu şovda köpekler sahipleri tarafından özenle hazırlanıyor.
16 Şubat'ta Çin'de köpek yeni yılına girilecek olması dolayısıyla şovda Çin menşeli köpekler ilgi görüyor.
Kaynak: TRT Haber