  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » New York'da Yemenlilerden kepenk kapatma eylemi

New York'da Yemenlilerden kepenk kapatma eylemi

ABD Başkanı Trump'ın ülkeye giriş yasağına karşı çıkan New York'taki Yemenli dükkan sahipleri, kepenk kapatma eylemi düzenledi.

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New Yorkda Yemenlilerden kepenk kapatma eylemi

 ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye girişini engellediği 7 Müslüman ülke arasında yer alan Yemen için, New York'da iş yeri sahibi olan Yemenli binlerce kişi,  protesto amaçlı kepenklerini kapatarak Brooklyn Belediye Başkanlığı binası önünde akşam namazı kıldı.

Khalil Gibran Uluslararası Akademisinin kurucusu Yemenli aktivist Dr. Debbie Almontaser'in öncülüğünde gerçekleşen mitinge yaklaşık bin kişi katıldı.

'Hepimiz yemenliyiz'

Brooklyn'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams, mitinge katılanlara hitaben yaptığı konuşmada "Bugün sadece ilçe belediye başkanı değilim. Bugün, Yemenliyim, Iraklıyım, İranlıyım, Sudanlıyım, Libyalıyım, Somaliliyim, Suriyeliyim." ifadelerini kullandı.

"Bugün bizim günümüz. Protesto ve namaz için ve vatansever olduğumuzu göstermek için buradayız. Biz de Amerikalıyız. Bugün iş yerlerinizi kapatarak burada olmanız, tüm Amerika'ya, sizin ve ailenizin Amerikan rüyasının bir parçası olma hakkınız olduğu konusunda çok açık bir mesaj veriyor." diye konuşan Adams, "Hepimiz Müslümanız" dedi.

Mitinge, New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito, New York Belediyesi Kamu Avukatı Letitia James, New York Mali İşler Koordinatörü Scott M. Stringer ve Manhattan Belediye Başkanı Gale Brewer de katıldı.

ABD bayrağının yanı sıra Filistin, Yemen, Irak, İran, Libya ve Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, "Herkes için özgürlük ve adalet", "Düşmanlık bizi hiçbir zaman büyük yapmaz", "Düşmanlığa hayır, korkuya hayır, yasağa hayır", "ABD herkes için", "Ne istiyorsun? Adalet!, Ne zaman? Şimdi" sloganları attı.

Binlerce kişi akşam namazı için saf tuttu

Mitinge katılan binlerce kişi, daha sonra Brooklyn Belediye Başkanlığı binası önünde cemaatle akşam namazı kıldı.

Mitinge destek veren Amerikalılar da namazı ilgiyle izledi. Göstericiler, namazın ardından olaysız dağıldı.

Etiketler: abd, Donald Trump, ülkeye giriş yasağı, Yemen, protesto
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