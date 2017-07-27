  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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New York Valisi'nden Trump'a: Bu 1 trilyon dolar nerede?

ABD'nin New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak New York şehrindeki tünel projesi için destek istedi.

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New York Valisinden Trumpa: Bu 1 trilyon dolar nerede?

ABD'nin New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak New York şehrindeki tünel projesi için destek istedi.

Cuomo, "Daha İyi Bir New York İçin Birlik" adlı toplantıda yaptığı konuşmada, New York'un finansal merkezi olan Manhattan bölgesini New Jersey metropolitan bölgesine bağlayacak ve Hudson Nehri'nin altından geçecek "Gateway Projesi" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1900'lü yılların başında inşa edilen ve Hudson Nehri'nin altından geçen iki raylı tünelin çok eski olduğuna ve 2012'deki Sandy Kasırgası sırasında zarar gördüğüne dikkati çeken Cuomo, "Bu tüneller çökerse felaket olur." ifadesini kullandı.

Cuomo, 2026'da bitmesi planlanan ve 20 milyar dolar maliyeti öngörülen Gateway Projesi kapsamında New York eyaletinin 5 milyar dolar ayırdığını vurgulayarak, ABD federal hükümetinin projeye mali açıdan katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Cuomo, şunları kaydetti:

"Başkan Trump, seçim kampanyası sırasında ülkenin altyapısındaki eksiklikler konusunda haklıydı ve altyapı harcamalarına 1 trilyon dolar ayırmayı teklif etmişti. Şimdi bu 1 trilyon dolar nerede? Buna ne oldu? Trump'ın kampanyasındaki tek önemli fikir buydu ancak şimdi yok oldu. Eğer Gateway Projesini kaybedersek, ülke nüfusunun yüzde 17'sinin yaşadığı ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 22'sini oluşturan ABD kuzeydoğu ekonomisinin de çökmesine izin veririz."

Trump yönetimi, 2018 mali yılı bütçe teklifinde altyapı yatırımlarına 200 milyar dolar ayırmayı planlarken, ABD'nin altyapısına gelecek 10 yılda da 1 trilyon dolarlık özel yatırım yapmayı hedefliyor.

Başkan Trump, ayrıca özel altyapı yatırımlarını desteklemek için resmi izin süresini 10 yıldan 2 yıla düşürmeyi ve bürokratik işlemleri azaltmayı amaçlıyor.

Etiketler: Gateway Projesi, Trump, ABD Başkanı, Donald Trump, new york valisi, Sandy kasırgası
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