  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.594
    EURO 3.812
  • BIST 76386.3
    ALTIN 136.336
Buradasınız : » » New York Times'tan Bozcaada tavsiyesi

New York Times'tan Bozcaada tavsiyesi

New York Times Gazetesi Bozcaada'yı 2017'de gezilmesi gereken 52 destinasyon arasında gösterdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
New York Timestan Bozcaada tavsiyesi

 New York Times gazetesi 2017 yılında dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 52 yeri belirledi. Listede Türkiye'den Bozcaada da yer alıyor.

Gazetenin seyahat birimi tarafından hazırlanan listede, sakin ve gözlerden uzak olduğu vurgulanan Bozcaada için "Türkiye'yi görmenin yavaşlatılmış şekli." ifadesi kullanıldı.

Bozcaada'nın hoş bir şekilde gözlerden uzak, rüzgarlı bir ada olduğu belirtilen yazıda, adaya ulaşım için İstanbul'dan Çanakkale'ye 50 dakikalık uçak yolculuğu ve Geyikli-Bozcaada feribotunun kullanılabileceği ifade edildi.

Adanın Türkiye'de son dönemde gerçekleşen terör saldırılarından uzakta olduğu da kaydedilen yazıda, Bozcaada'nın üzüm bahçeleri ve şarap imalathanelerine ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Bozcaada'da koyların yanı sıra görülmesi gereken tarihi kalıntılar ve Osmanlı kalesinin bulunduğu bilgisine yer verilen yazıda, adanın araç trafiğine kapalı arnavut kaldırımlı sokaklarına dikkat çekildi.

Listede 2017'de görülmesi tavsiye edilen diğer yerler arasında Şili'deki Atacama çölü, Hırvatistan'dan Dubrovnik, Almanya'dan Hamburg, Fas'tan Marakeş, Japonya'dan Osaka, Madagaskar, Kazakistan, Yunanistan'dan Atina, Tayland'dan Chiang Mai gibi destinasyonlar bulunuyor.

Etiketler: New York Times, bozcaada
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER