New York Times: Mısır, ABD'nin Kudüs kararını destekledi

Kudüs gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler'deki (BM) oylama sırasında Mısırlı yetkililerin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını dolaylı yollardan kabul ettiği iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, BM'deki Kudüs oylaması sırasında Mısır istihbaratı ülkedeki televizyon sunucularını arayarak, "Kamuoyuna açık bir şekilde İsrail'i kınayacağız ama bizce Kudüs meselesi çok önemli değil. İzleyicilerinizi buna ikna edin. Ramallah'ın Kudüs'ten ne farkı var?" dedi.

New York Times'ın elde ettiği bazı ses kayıtlarında Mısırlı yoneticilerin, ABD tarafından alınan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını dolaylı olarak kabul ettiği anlaşılıyor.

Mısırlı üst düzey bir istihbaratçıya ait tapelerde, Mısır'ın görünürde Trump'ın kararını kınadığı ama Kahire yönetiminin aslında bu kararı desteklediği görülüyor.

Ayrıca telefon görüşmesi kayıtlarında, "Kudüs ile Ramallah'ın ne farkı var?" diye soruluyor ve açıkça Ramallah'ın başkent olabileceği konuşuluyor.

Tapelerde, İsrail ile çatışmanın Mısır'ın ulusal çıkarına uygun olmadığı da geçiyor.

New York Times haberinde, bu iddialara Kahire yönetiminden herhangi bir değerlendirme alamadıklarını da ekledi.

Suudi Arabistan ve Mısır'dan 'Kudüs vurgusu'

Cumartesi günü Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplantısı öncesi bir araya gelmişti. Suudi Arabistan ve Mısır, Kudüs'ün mevcut statüsünün korunması ve Ortadoğu barış sürecinin ihya edilmesinin önemini yinelemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de aldığı skandal Kudüs kararı başta Türkiye olmak üzere İslam coğrafyasında büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstanbul'da olağanüstü toplanmış, karar "kabul edilemez ve yok hükmünde" diye nitelendirilmişti. İİT, Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etmişti.

Mısır tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve ABD Başkanı Trump'a Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı ise Washington tarafından veto edilmişti.

Daha sonra BM Genel Kurulu süreci başlamış, Birleşmiş Milletler'e üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: New York Times, TRT Haber