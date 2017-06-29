  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.042
  • BIST 100190.32
    ALTIN 141.186
Buradasınız : » » New York Times çalışanlarından protesto kararı

New York Times çalışanlarından protesto kararı

New York Times (NYT) gazetesi çalışanları, gazete yönetimini protesto için perşembe günü öğleden sonra geçici iş durdurma eylemi kararı aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
New York Times çalışanlarından protesto kararı

New York Times (NYT) gazetesi çalışanları, gazete yönetiminin personel azaltımı ve işten çıkarma planlarını protesto için perşembe günü öğleden sonra geçici iş durdurma (walk out) eylemi kararı aldı.

New York'taki haber medyası çalışanlarının üye olduğu meslek kuruluşu The News Guild of New York'tan yapılan açıklamada, New York Times editörleri, muhabirleri ve diğer çalışanların, gazete yönetiminin olası işten çıkarma ve personel azaltımı kararını protesto etmek amacıyla perşembe öğleden sonra yazı işlerini terk ederek geçici iş durdurma eylemi yapacağını bildirdi.

Açıklamada, gazete yönetiminin personelin bir kısmına emeklilik teklif ettiği ve emekli olacakların belirli sayıya ulaşmaması halinde editör, yazı işleri çalışanı ve muhabir kadrolarında işten çıkarmaların planlandığı kaydedildi.

New York Medya Çalışanları Sendikası Başkanı Grant Glickson, hafta başında, NYT Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet'e bir mektup yazarak, sendikanın işten çıkarma kararıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Glickson, mektubunda, işten çıkarma planını "utanç verici" diye nitelemişti.

"Endişeleri ciddiye alıyoruz"

NYT Genel Yayın Yönetmeni Baquet ve Yazı İşleri Müdürü Joe Kahn da Glickson'a yanıt olarak yayınladıkları mektupta, "çalışanların endişelerini ciddiye aldıkları" mesajını vermişti.

Baquet ve Kahn, mevcut dönüşümün yazı işlerindeki redaksiyon masasının kadırılmasından kaynaklandığı, bunun redaksiyonda çalışan tüm personelle yolların ayrılacağı anlamına gelmediği, personele yazı işlerinde yeni görevler verileceğini belirtmişti.

Haziran ayı başında kadrosunda yeniden yapılanmaya gideceğini açıklayan gazetenin, Donald Trump'ın Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından okuyucu kaybına uğradığı belirtiliyor.

Etiketler: New York Times, dean baquet, new york times protesto
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER