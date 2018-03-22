Nevruz tatili kazaları İran'da 126 cana mal oldu

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, Nevruz tatili devam eden ülkede 5 günde 100 kaza meydana geldi.

Ülke genelinde 16-20 Mart tarihleri arasında meydana gelen kazalarda 126 kişi öldü, 798 kişi de yaralandı.

Aşırı sürat, hatalı sollama ve yorgun araç kullanma gibi insan kaynaklı hataların trafik kazalarındaki en önemli sebepler olduğu belirtildi.

İran'da, yeni yılın başlangıcı da olan Nevruz Bayramı'nda, milyonlarca kişi tatillerini yurt içi ve dışında yaptıkları seyahatlerle değerlendiriyor.

Kaynak: AA