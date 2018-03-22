  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Nevruz tatili kazaları İran'da 126 cana mal oldu

Nevruz tatili kazaları İran'da 126 cana mal oldu

İran'da 5 günde meydana gelen trafik kazalarında 126 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Nevruz tatili kazaları İranda 126 cana mal oldu

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, Nevruz tatili devam eden ülkede 5 günde 100 kaza meydana geldi.

Ülke genelinde 16-20 Mart tarihleri arasında meydana gelen kazalarda 126 kişi öldü, 798 kişi de yaralandı.

Aşırı sürat, hatalı sollama ve yorgun araç kullanma gibi insan kaynaklı hataların trafik kazalarındaki en önemli sebepler olduğu belirtildi.

İran'da, yeni yılın başlangıcı da olan Nevruz Bayramı'nda, milyonlarca kişi tatillerini yurt içi ve dışında yaptıkları seyahatlerle değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, nevruz tatili, iran
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