  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Netenyahu'dan yolsuzluk soruşturması açıklaması

Netenyahu'dan yolsuzluk soruşturması açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Bir kez daha söylüyorum; hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok." dedi.

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Netenyahudan yolsuzluk soruşturması açıklaması

İsrail polisinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesini aldığı Başbakan Binyamin Netanyahu, "Bir kez daha söylüyorum; hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise beşinci kez ifade veren Netanyahu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Netanyahu açıklamasında, "Bir kez daha söylüyorum; hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok." ifadesine yer verdi.

İsrail basını dün akşam Batı Kudüs'teki Başbakanlık resmi konutuna gelen polisin Binyamin Netanyahu'yu sorguladığını duyurmuştu.

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

Başbakan Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil başbakanı netanyahu
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