Netenyahu 6. kez sorguya alındı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 6'ıncı kez ifade verdi.

Benjamin Netanyahu hakkındaki birinci davada, Netanyahu ve ailesinin, ünlü bir Hollywood yapımcısından on binlerce dolarlık hediye aldığı iddia ediliyor.

Diğer bir dava ise, Netanyahu’nun Yedioth Ahronot gazetesi ile yaptığı iddia edilen bir sohbeti içeriyor.

İddiaya göre Netanyahu, gazetenin sahibinden kendisi hakkında güzel yorumlar yapmasını istiyor.

Netanyahu’nun, Yediot Ahoronot kendisi hakkında daha iyi yorumlar yayınlarsa başka bir Netanyahu yanlısı gazetenin dağıtımını aksatacağını söylediği öne sürülüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, bu suçlamaları reddederek, kendisini iktidardan uzaklaştırmak isteyenlerin ona karşı bir oyunu olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: TRT Haber