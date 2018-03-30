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Buradasınız : » » Netanyahu'ya istifa çağrısı

Netanyahu'ya istifa çağrısı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya kendisini örnek alarak istifa etme çağrısında bulundu.

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Netanyahuya istifa çağrısı

Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2009 yılında istifa eden Olmert, İsrail'in Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda Netanyahu'ya kendisini örnek alarak istifa etme çağrısı yaptı.

Olmert, Netanyahu'ya Başbakanlık makamının saygınlığını ve onurunu muhafaza etmek için gerekeni yapma önerisinde bulunduğunu belirtti.

Kendisinin Başbakanlık konumunun saygınlığını asla tehlikeye sokmadığını kaydeden Olmert, "Aleyhimdeki iddiaların işimi etkilediğini gördüğümde istifa ettim. Mecbur değildim. İki yıl daha istikrarlı bir koalisyonla hizmet etmeye devam etmemde bir sorun yoktu. Ancak, kendimi İsrail'in ulusal çıkarlarının soruşturmamdan etkileneceği bir konuma sokmak istemediğime karar verdim" ifadelerini kullandı.

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2009 yılında istifa etmiş, suçlu bulunduktan sonra Şubat 2016'da cezaevine girmiş ve 16 ay hapis yattıktan sonra Temmuz 2017'de tahliye olmuştu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık ettiği ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" gibi çeşitli iddialar bulunuyor.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyaları kapsamında polise birçok kez ifade vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Netanyahu
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