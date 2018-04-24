Netanyahu'nun Likud Partisi milletvekili: Natalie Portman'ı susturun

İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, Portman’ın "İsrail'i boykot eden grubun ellerine düştüğünü üzülerek öğrendiğini” savunurken, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ise Portman'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Portman’ın da rol aldığı Yıldız Savaşları (Star Wars) filmlerine atıfta bulunan Erdan, “Karanlık tarafın yenmesine izin vermemen için çağrıda bulunuyorum” diye yazdı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi, 36 yaşındaki oyuncuyu ikiyüzlülükle suçlarken, Likud Partisi milletvekillerinden Oren Hazan, Portman’ın İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını ve “susturulmasını” istedi.

Ne olmuştu?

İsrailli Genesis Prize Vakfı'nın her yıl sahasındaki başarısına göre bir Yahudi’ye verdiği 1 milyon dolarlık ödüle layık görülen Oscar ödüllü Natalie Portman, Netanyahu’yu protesto etmek için ödülü almayı reddetmişti.

Portman, "Katılmamayı tercih ettim çünkü törende bir konuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu desteklemeyi istemedim. İsrail'in kötü davranışları, Yahudi değerlerime uygun değil. Dünyadaki birçok İsrailli ve Yahudi gibi, İsrail'deki liderliği, tüm ulusu boykot etmek istemeden eleştirebilirim” demişti.

Portman, daha önce Netanyahu’ya karşı olduğunu ve yeniden seçilmesine üzüldüğünü söylemişti.