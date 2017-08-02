Netanyahu'nun eşine yolsuzluk suçlaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu yolsuzluk suçlamasıyla bugün polise ifade verecek.

Sara Netanyahu'nun başı, adının karıştığı yolsuzluk soruşturmaları ile aylardır dertte. Eş Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar ise "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması" şeklinde sıralanıyor.

Bunların yanı sıra polis, Netanyahu'nun eşinin devlet bütçesinden yaptığı harcamalarla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, aynı iddialarla daha önce ifade veren eş Netanyahu, bugün yeniden sorgulanacak. Haberde ayrıca, soruşturmayla ilgili yayın yasağı getirildiği kaydedildi.

Başbakan Netanyahu da ifade vermişti

Başbakan Netanyahu da hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında birçok kez polise ifade vermişti.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki basın ve medya kuruluşlarını, liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini "düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Netanyahu hakkında aylardır farklı konularda yolsuzluk soruşturması yürüten İsrail polisi ise mahkemeye henüz bir iddianame sunmadı.