  • 27 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.829
    EURO 4.443
  • BIST 107441.08
    ALTIN 155.933
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Netanyahu'nun eşi bir kez daha mahkemelik

Netanyahu'nun eşi bir kez daha mahkemelik

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun eski bir hizmetçisine karşı "kötü muameleden" mahkemelik olduğu bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Netanyahunun eşi bir kez daha mahkemelik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun eski bir hizmetçisine karşı "kötü muameleden" mahkemelik olduğu bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu ailesinin evinde iki ay kadar hizmetçilik yapan 24 yaşındaki "dindar" bir Yahudi kadın, dün mahkemeye başvurarak Sara Netanyahu hakkında şikâyetçi oldu.

Haberde, ismi açıklanmayan hizmetçi kadının, İsrail İş Mahkemesi'nde açtığı davada, "Sara Netanyahu'nun kendisine kötü muamelede bulunduğunu, aşağıladığını, hatta dövmeye kalkıştığını" iddia ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun evinde çalıştığı belirtilen kadının, 225 bin şekel (64 bin dolar) tazminat talep ettiği kaydedildi.

Aynı haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, olayı bir "şantaj girişimi" olarak nitelendirdiği belirtildi. 

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu daha önce de yolsuzluk ve başbakanlık konutunun idaresini kötüye kullanma gibi suçlamalardan İsrail polisine ifade vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Netanyahu'nun eşi bir kez daha mahkemelik, israil başbakanı netanyahu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER