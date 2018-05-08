Netanyahu'nun ayakkabılı tatlı ikramı krize yol açtı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin İsrail ziyaretinde diplomatik skandal yaşandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile eşi, Japonya Başbakanı ile eşini akşam yemeğinde ağırladı.

Ayakkabı içinde tatlı

Yemekte masaya getirilen ayakkabılı tatlı ikramı ise kriz yarattı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, metalden yapılmış ayakkabı içinde Abe çiftine tatlı sunulması Japon tarafında hoş karşılanmadı.

"Mizah ise komik değil"

İsrail medyasına konuşan bir Japon diplomat, "Dünyada masaya ayakkabının konulduğu hiçbir kültür yok. Mizah ise, o zaman komik olmadığını düşünüyoruz. Başbakanımız adına kırgın olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

"Saygısızlık"

Japonya'da görev yapan bir İsrailli diplomat da, Japonların evlerine ayakkabıları ile girmediğine dikkat çekti.

İsrailli diplomat, ayakabılı tatlı ikramını saygısızlık olarak nitelendirdi ve olayın diplomatik alay konusu olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber