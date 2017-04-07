  • 07 NISAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Netanyahu'dan Trump'a tam destek

Netanyahu'dan Trump'a tam destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de rejime ait bir hava üssünü vurma kararına "tam destek" verdiklerini bildirdi.

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Netanyahudan Trumpa tam destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de rejime ait bir hava üssünü vurma kararına "tam destek" verdiklerini bildirdi.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esed rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin başkenti) Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Suriye rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıklamıştı.

Tampon bölge arayışı

Öte yandan, İsrail'in Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun "İsrail-Suriye sınırı ve Ürdün Suriye sınırında tampon bölge oluşturmak istediğini" yazdı.

İsmini açıklamak istemeyen İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu'nun konuyu "ABD Başkanı Trump ve diğer bazı uluslararası aktörler nezdinde gündeme getirdiği" belirtildi.

Tampon bölgenin amacının "İran ve Hizbullah'ın İsrail sınırında etkinlik kazanmasını önlemek olduğu" duyurulan haberde, Netanyahu'nun "Suriye iç savaşına son verecek herhangi bir anlaşmanın bu tampon bölgeyi de içermesini istediği" kaydedildi.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek belirli aralıklarla Suriye topraklarında faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah güçleri ile rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor. AA

Etiketler: israil, abd, suriye, Netanyahu, Donald Trump, esad
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