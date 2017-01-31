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Netanyahu'dan Meksika duvarı açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meksika'ya duvar örülme kararı ile ilgili yaptığı açıklamalarda yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Netanyahudan Meksika duvarı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi kararına ilişkin yaptığı değerlendirmenin ardından gerginliğe yol açan söylemlerinin yanlış anlaıldığını söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu, "Ben İsrail güvenlik duvarının muhteşem başarısına işaret ettim. Ancak ABD-Meksika ilişkilerine yönelik herhangi bir yorumda bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu belirtirken, İsrail ile Meksika arasında iyi ilişkiler bulunduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı açıklamasında şunları kaydetti:

"Benim Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile çok verimli ve dostane ilişkilerim oldu ve bu şekilde de devam edecek."

Öte yandan, İsrail devlet radyosunun haberinde, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Netanyahu'nun sözlerine açıklık getirmek üzere Meksikalı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi kararına ilişkin cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump haklı. Ben İsrail'in güney sınırı boyunca duvar inşa ettim. Tüm illegal göçmenleri durdurdu. Bu mükemmel bir fikir." ifadelerini kullanmıştı.

Meksika yönetimi, Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından İsrail'in Meksika'daki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray da dün yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ifadeleri nedeniyle özür dilemesinin uygun olacağını belirterek konunun aydınlatılmasını beklediklerini kaydetmişti.

Etiketler: Trump, meksika duvarı, İsrail Başbakanı, Binyamin Netanyahu
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