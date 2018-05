Netanyahu'dan İran'a bir suçlama daha

ABD Başkan Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeme kararını bugün açıklayacağını duyurmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan İran hakkında yeni bir açıklama geldi.

Netanyahu, Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "İran, İsrail'i yok etmek için Suriye'de çok tehlikeli silahlar üretmeye çalışıyor" dedi.

Netanyahu, "2015'te uluslararası güçlerle nükleer anlaşma imzaladıktan sonra Tahran, balistik füzelere konulmak üzere Hiroşima benzeri 5 nükleer bomba geliştirilmesi için hazırlanan nükleer program hakkında bilgilerin yer aldığı birçok belgeyi gizledi" iddiasında bulunmuştu.

We’ve shared this material with the United States, and the United States can vouch for its authenticity. We will also share it with other countries, and we’ll share it with the International Atomic Energy Agency. pic.twitter.com/qjijiPUAo5