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Buradasınız : » » Netanyahu'dan İran'a bir suçlama daha

Netanyahu'dan İran'a bir suçlama daha

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı Suriye'de silah ürettiğini iddia etti.

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Netanyahudan İrana bir suçlama daha

ABD Başkan Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeme kararını bugün açıklayacağını duyurmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan İran hakkında yeni bir açıklama geldi.

Netanyahu, Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "İran, İsrail'i yok etmek için Suriye'de çok tehlikeli silahlar üretmeye çalışıyor" dedi.

Netanyahu, "2015'te uluslararası güçlerle nükleer anlaşma imzaladıktan sonra Tahran, balistik füzelere konulmak üzere Hiroşima benzeri 5 nükleer bomba geliştirilmesi için hazırlanan nükleer program hakkında bilgilerin yer aldığı birçok belgeyi gizledi" iddiasında bulunmuştu.

 

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, Netanyahu, iran, nükleer
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