Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak açıklama

'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerilimi tırmandırcak açıklamasında Filistinlilere, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edin" diye seslendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında "Filistinliler ne kadar erken Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanırsa barış o kadar erken gelir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kararı onaylamıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise açıklamasında, İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözüm gerektiğini vurguladı. Macron İsrail Başbakanı'na, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını onaylamadığını ilettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı diğer yandan İsrail'in güvenliğine yönelik her türlü tehdidi kınadığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "1947'den itibaren zaten Filistin hep işgale uğramıştır. İsrail bir işgalci devlettir, İsrail bir terör devletidir" demişti.

İsrail'in 14 yaşında bir çocuğu gözaltına almasına tepki gösteren Erdoğan, "14 yaşındaki çocuğu 20'ye yakın İsrailli alçak terörist ne hale getirmişler. Bu ne vicdansızlıktır, bu ne kahpeliktir. Müslüman sıfatı taşıyıp da hala zalimlerin yanında yer alanların olması bizi çok üzüyor. Biz doğrunun, iyinin rızasına uygun olanın peşinde koşacağız" diye konuşmuştu.

Netanyahu'dan Avrupa'ya 'iki yüzlülük' suçlaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Fransa'nın başkenti Paris ve Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret etmek için ülkeden ayrılmadan önce ABD Başkanı Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını eleştiren Avrupa ülkelerini iki yüzlü davranmakla suçlamıştı.

Geçtiğiniz Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştı. Trump'ın skandal açıklaması dünya çapında tepkiyle karşılandı. Cuma günü 'intifada' çağrılarıyla Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde gösteriler düzenlemişti. İsrail güçlerinin gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

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Kaynak: İHA