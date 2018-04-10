Netanyahu'dan Filistinlilere açık tehdit: Onlara zarar vereceğiz

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddete öfke büyürken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi.

Netanyahu, abluka altındaki Gazzelilere tehditler savurdu.

"Sürekli tekrarladığımız açık ve net bir ilkemiz var ki o da 'Sana zarar vermek isteyene sen daha önce zarar ver' ilkesidir. Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyecek, biz onlara zarar vereceğiz."

İsrail savaş uçakları dün Gazze'nin kuzeyinde bir Filistin hedefine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, uçakların "Filistinli bir grubun sınır şeridine yakın bölgeye kadar girip oraya el yapımı patlayıcılar yerleştirmesine" karşılık olarak Hamas'a ait bir hedefi vurduğunu söyledi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü için 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 3 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA