  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Netanyahu'dan Abbas'ın BMGK'daki açıklamalarına cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın barış görüşmelerinden kaçmaya devam ettiği suçlamasında bulundu.

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Netanyahudan Abbasın BMGKdaki açıklamalarına cevap

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden, Netanyahu adına yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Abbas'ın konuşmasında "Yeni bir şey söylemediği" ifade edilen açıklamada, ayrıca Filistin Devlet Başkanı'nın barış görüşmelerinden kaçtığı savunuldu.

BMGK'de bugün konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ''Biz hiçbir barış görüşmesini reddetmedik ve müzakerelerin barışa giden tek yol olduğuna inanıyoruz.'' diyerek, 2018'in ortalarında uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
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