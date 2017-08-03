  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu' iddiası

'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu' iddiası

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "yolsuzluk ve rüşvetten şüpheli olduğunu", mahkemenin soruşturmayla ilgili 17 Eylül'e kadar yayın yasağı koyduğunu iddia etti.

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Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu iddiası

İsrail polisinin mahkemeye sunduğu raporda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "yolsuzluk ile rüşvetten şüpheli bulunduğu" bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre polis, mahkemeye bir yazı göndererek yürütülen soruşturma neticesinde Netanyahu'nun "rüşvet ve yolsuzluktan şüpheli" bulunduğunu kaydetti ve soruşturma hakkında yayın yasağı konulmasını istedi.

Polisin talebini değerlendiren mahkeme, Netanyahu hakkında yürütülen tüm yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili 17 Eylül'e kadar yayın yasağı getirdi.

Basına dün yansıyan haberlerde eski danışmanlarından Ari Harov'un "Netanyahu aleyhinde tanıklık ettiği" kaydedilmiş ancak detay verilmemişti.

Netanyahu'nun eşi Sara da önceki gün yolsuzluk suçlamasıyla polise ifade vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce birçok kez polise ifade vermek zorunda kalmıştı.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Başbakan Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması" şeklinde sıralanıyor.

Etiketler: yolsuzluk, yayın yasağı, rüşvet, polis, israil basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
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