Netanyahu Paris'te protesto edildi

Fransa'yı yarın ziyaret edecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Paris'te protesto edildi.

Paris'te Republique meydanında toplanan göstericiler, Netanyahu'nun politikalarını protesto eden pankartlar taşıdı ve sloganlar attı. Katılımcılar, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri inşasına da tepki gösterdi.

Filistin yanlısı derneklerin girişimiyle gerçekleştirilen gösteriye, Komünist Parti ve Kapitalizmle Mücadele Partisi de destek verdi.

Gösteriye katılanlar, Netanyahu'yu Paris'e davet eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da protesto eden sloganlar da attı.