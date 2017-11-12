Netanyahu: Kim olursa olsun sert karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinli grupları işaret ederek, "Kim olursa olsun bize saldırmaya çalışanlara sert karşılık vereceğiz. Örgütler, haydut gruplar ya da hangi kesim olursa olsun tüm kesimleri kastediyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze'den İsrail hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıdan Hamas'ın sorumlu olacağını kaydetti.

İsrail, 30 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir tüneli patlatmış, olayda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun bugün ise Gazze Şeridi sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattığı bildirilmişti.

Kaynak: AA