  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Netanyahu: İsrail, İran'ın tehditlerini ciddiye alıyor

İran'ın ülkesine yönelik tehditlerini ciddiye aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bu tarihimizden aldığımız derstir." ifadelerini kullandı.

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Netanyahu: İsrail, İranın tehditlerini ciddiye alıyor

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i kabul etti. 

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere yüksek teknoloji, tarım ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail, İran'ın tehditlerini ciddiye alıyor. Bu tarihimizden aldığımız derstir." dediği aktarıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin bu sabah İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de bir araya gelmişti.

İsrail'in "kırmızı çizgileri"

İsrail hükümeti, "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.

Netanyahu daha önce İran'ın nükleer programına ve Suriye'deki varlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok defa İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğimizi belirttik. Aynı zamanda İran güçlerinin sınırımıza yakın veya Suriye'nin herhangi bir yerinde konuşlanmasına da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. 

Etiketler: Netanyahu, iran, israil
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