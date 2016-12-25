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'Netanyahu, İsrail devletinin geleceğini ipotek etti'

İsrail eski Dışişleri Bakanı Livni, "Netanyahu, İsrail devletinin geleceğini ipotek etti ve Yahudi Evi Partisi'nden bir kaç koltuk karşılığında ülkenin güvenliğini sattı." dedi.

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Netanyahu, İsrail devletinin geleceğini ipotek etti

İsrail eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın kabul edilmesinden Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğu bildirildi.

Aralarında Walla'nın da bulunduğu İbranice yayın yapan internet sitelerinde, Livni'nin BMGK'da alınan kararla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre Livni, kararın alınmasından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

"Netanyahu, İsrail devletinin geleceğini ipotek etti ve Yahudi Evi Partisi'nden bir kaç koltuk karşılığında ülkenin güvenliğini sattı." ifadesini kullanan Livni'nin, Netanyahu'nun, Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının Knesset'te kabul edilmesinin BMGK'da karar alınmasına sebep olacağını bilmesine rağmen radikal sağa teslim olduğunu söylediği kaydedildi. AA

Etiketler: Netanyahu, İsrail eski Dışişleri Bakanı Livni, bmgk
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