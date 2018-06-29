Netanyahu: İran varlığımıza en büyük tehdit

Hatzerim Hava Üssü'nde eğitim gören askeri pilotların mezuniyet törenine katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, "İran, bayrağına bizi yok etmeyi işlemiştir. Açıkça ifade ediyorum, İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz. İran'ın, bize karşı Suriye'yi ölümcül bir füze üssü haline getirme planına karşı güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'nin kararına destek mesajı

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu görerek anlaşmadan çekildiğini söyleyen Netanyahu, ABD'nin yeni yaptırımlar getirmesiyle "İran'ın bölgedeki emellerine" darbe vurulduğunu söyledi.

İran tehdidini durdurmakta kararlıyız

Netanyahu, İsrail hava kuvvetlerinin İran'ın bölgedeki hedeflerini yok etmede önemli bir rol oynadığını ve söz konusu hedeflere yönelik gerekli adımları atmayı sürdüreceğini vurgulayarak ,"İran'dan söz ediyorum. Çünkü İran bizim varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Gazze tehdidi

İsrail Başbakanı ayrıca ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planları olduğunu ancak tören alanının bunu açıklamanın yeri olmadığını belirterek, "Ancak şunu söyleyebilirim. Bizi çatışmaya sürükleyenler bundan çok pişmanlık duyacaktır. Burada ayrıca Hava Kuvvetleri'nin oynayacağı merkezi bir rol var" şeklinde konuştu.

Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamada hükümetinin "savaşa" yol açsa bile "İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını, savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek, Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA