Netanyahu ile May bir araya geldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı May'in Başbakanlıkta ev sahipliği yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, May ve Netanyahu'nun, yüz yüze yaptıkları ilk toplantıda ticari konular başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler, Ortadoğu sorunu, İsrail'in bölgesindeki gelişmeler ile İran konusunu ele aldıkları belirtildi.

Görüşmede, ticaretten yatırıma, teknolojiden güvenliğe kadar İngiltere ve İsrail arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi konusunun görüşültüğü bildirilen açıklamada, serbest ticaret konusunda ikilinin hem fikir olduğu ve Brexit'i takiben iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanmasına zemin hazırlaması bakımından İngiltere-İsrail Ticaret Çalışma Grubu'nun oluşturulmasını kararlaştırdıkları kaydedildi.

"İki devletli çözüm görüşüldü"

May ve Netanyahu'nun görüşmede uluslararası konulara da değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran konusunda Başbakan May, İran'ın bölgedeki istikrarı bozma modeline ilişkin kaygıyı anladığını belirtirken, nükleer anlaşmanın hayati önem taşıdığını, anlaşmanın düzgünce uygulanması ve denetlenmesi gerektiğini bildirdi. Ortadoğu barış sürecini de ele alan liderler, bölgeye istikrar ve barış getirmenin en iyi yolu olarak iki devletli çözüme yönelik İngiltere'nin değişmez bağlılığını görüştüler. Başbakan May, İsrail'in yerleşim faaliyetlerine ilişkin İngiltere'nin karşı tutumunu yineledi."

Açıklamada ayrıca, Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Başbakan May'in görüşmede, İngiltere'nin İsrail'in yakın ve sıkı bir dostu olduğunu vurgularken, İngiltere'deki Yahudi toplumlarına verilen desteğin altını çizdiği aktarıldı. AA

