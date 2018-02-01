  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindi

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindi

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindiğini belirtti.

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Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindi

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iki yolsuzluk dosyasıyla ilgili soruşturmalarda son aşamaya gelindiğini ve zor kararlar almakta tereddüt etmeyeceğini belirtti; ancak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Mandelblit, gerçeklerin ortaya çıkarılması için polislerin soruşturmayı eksiksiz bir şekilde yürütmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu 7 kez ifade vermişti

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında yedi kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını hükümeti düşürmeye çalışmakla suçluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yolsuzluk Soruşturması
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