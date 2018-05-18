Netanyahu: Arap ülkeleriyle olumlu gelişmeler yaşanıyor

İsrail vahşetine bir tepki de, Arap Birliği'nden geldi. Mısır'da toplanan Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Filistinliler'e şiddeti kınadı.

İsrail'in işlediği suçlar için de uluslararası soruşturma istendi.

"Kamuoyunun bilmediği bazı olumlu gelişmeler"

Durum böyle gerginken Haaretz gazetesinin haberine göre Kudüs’teki ofisinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arap ülkeleriyle ilişkilerin iyi gittiğini söyledi.

“İsmailoğullarının (Kudüs’ü) konuşmak üzere toplanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu bizim için önemli bir mevzudur. İsmailoğullarının sebep olduğu bazı sorunlara rağmen, kamuoyunun bilmediği bazı olumlu gelişmeler yaşanıyor.”

"Netanyahu bununla gurur duyuyor"

Netanyahu hükümetinin, bu olumlu gelişmelerle yakından ilgilendiğinden bahsetti.

“İsmailoğullarıyla ilgili olumsuz durumlarla uğraşsak da aynı zamanda kendileriyle yaşanan olumlu durum ile de ilgileniyoruz.”

Gazete ayrıca adını vermediği bazı diplomatik kaynakların “İsrail’in bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile ilişkileri gelişme kaydederek devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da bununla gurur duyuyor.” dediğini yazdı.

İsrail'in Arap ülkeleriyle yakınlaşma süreci

Netanyahu’nun “olumlu” olarak anlattığı durum, İsrail’in başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleriyle olan ilişkiler ve bu ilişkilerin gelişim süreci.

Mısır ve Ürdün'ün dışındaki Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişki yok.

Suudi Arabistan hava sahasını açtı

Suudi Arabistan, geçen mart ayında diplomatik ilişkisi olmayan İsrail’e hava sahasını açtı.

Uzmanlar, adımı İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın bariz bir örneği olarak görüyor.

Yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da nisan ayında The Atlantic dergisinde İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğu yönünde çıkan açıklamaları İsrail ile yakınlaşma olarak yorumlandı.

"İş birliğimiz Filistinlilere rağmen devam ediyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce, "Ilımlı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizde yaşanan gelişme benzeri görülmemiş bir durumda." demişti.

"Arap ülkeleri ile iş birliğimizin boyutu henüz tespit edilmemiştir ancak her zamankinden çok daha büyük. Bu büyük değişim, Filistinlilere rağmen devam ediyor. Maalesef Filistinliler ise herhangi bir çözüme ulaşmak için hala fikirlerini değiştirmiş değiller."

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen aylarda da İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki iş birliği ve gelişen ilişkilerin boyutuna dikkati çekmiş ancak konuyla ilgili ayrıntı vermemişti.

Kaynak: AA