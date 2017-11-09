  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.862
    EURO 4.502
  • BIST 110246.46
    ALTIN 159.729
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Netanyahu 5. kez İsrail polisine ifade verdi

Netanyahu 5. kez İsrail polisine ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise beşinci kez ifade verdiği belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Netanyahu 5. kez İsrail polisine ifade verdi

Batı Kudüs'teki Başbakanlık resmi konutuna gelen polis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorguladı.

Konuya ilişkin İsrail polisinden veya Netanyahu'nun ofisinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Tüm bu iddiaları reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, polise daha önce de dört kez ifade vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yolsuzluk Soruşturması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER