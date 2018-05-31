Netanyahu 2011'de İran'a savaş açmayı planladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2011'de İran'a 15 gün içerisinde savaş açmak için orduya emir verdi.

Açıklama İsrail istihbaratı Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo'dan geldi. Pardo, Netanyahu'nun savaş emrinin tatbikat amaçlı olmadığını ileri sürdü.

Emirden sonra görevi bırakmayı istedi

Bu kararı İran'a savaş açmak için veya ABD'ye İran konusunda baskı kurmak için aldığına inandığından bahsetti.

Savaş emrini aldıktan sonra istifa etmeyi düşündüğünü söyleyen Tamir Pardo, emrin neden uygulanmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Eski bakan da savaş planını açıkladı

Daha önce eski Başbakan ve 2011'deki Netanyahu hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Ehud Barak da savaş planınından bahsetti.

Binyamin Netanyahu'nun 2010 ve 2011'de İran'ı bombalamak istediğini ancak İsrailli üst düzey yöneticilerin bu plana karşı çıktığını söyledi.

Kaynak: AA