Nepal'deki seçimler bombalı saldırıların hedefi oldu

Hindistan Nepal'de 11 yıl önce sona eren iç savaşın ardından ilk kez düzenlenen genel seçimlere bombalı saldırıların gölgesi düştü.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülkenin güney batısındaki Dang bölgesinde ve başkent Katmandu'da farklı partilerin seçim mitinglerini hedef alan bombalı saldırılar düzenlendi.

Dang bölgesinde iktidardaki Nepal Kongre Partisinin seçim mitingi düzenlediği alana 200 metre mesafede bomba patlaması sonucu 1 polis memuru ve 7 sivil hayatını kaybetti.

Kongre Partisi lideri Başbakan Şer Bahadır Deuba, patlamanın olduğu yerde halka hitap etmeyi planlıyordu.

Öte yandan başkent Katmandu'nun çevresinde, muhalefetteki Birleşik Marksist-Leninist Partinin miting yaptığı alanın 400 metre yakınında da patlama meydana geldi. Partinin lideri, eski Başbakan K.P. Şarma Oli'nin kürsüye çıkacağı sırada meydana gelen patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan polisin ülkenin güneydoğusunda bir köyde evlerinde patlayıcı düzenekler bulunan iki kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Komünist Parti'den 2014 yılında koparak Nepal Komünist Partisi adıyla kendi örgütlerini kuran eski Maocu gerillalardan oluşan bir grup saldırıların sorumlusu olarak görülüyor. Polis geçen haftalarda düzenlediği operasyonlarda 500 örgüt üyesini gözaltına almıştı.

Saldırılar, ülkenin dağlık coğrafyasının bölgeleri arasındaki ulaşımı zorlaştırması nedeniyle iki tur olarak planlanan seçimlerin ilk turunun tamamlanmasının ardından geldi. İlk turda dağlık bölgelerde yaşayan 3,2 milyon seçmenden yüzde 65'i oyunu kullanmıştı.

Ordu mensupları, seçimlere yaklaşılırken ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmişti.

Ülkede 2015'de kabul edilen anayasayla merkezi monarşik sistemden federal yönetime geçilmesi kabul edilmişti. Ülkenin birçok bölgesi ilk kez seçimlerde oy kullanıyor.

Seçimlerde yeni federal parlamentodaki 275 ve 7 bölgesel meclisteki toplam 550 koltuk için 90'dan fazla siyasi parti yarışıyor. Seçim yarışının Nepal Kongre Partisi ile Birleşik Marksist-Leninist Parti, Komünist Parti ve eski Maocu gerilların oluşturduğu sol ittifak arasında geçmesi bekleniyor.

Seçim komisyonu, seçimin ikinci turu başkent Katmandu ve ülkenin güneyinde Hindistan sınırı boyunca uzanan platolardaki yerleşimlerde 7 Aralık'ta yapılacağını ilan etmişti. Sonuçların aralık ortasında açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA