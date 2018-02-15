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Buradasınız : » » Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba istifa etti

Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba istifa etti

Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba, partisinin genel seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından görevini bıraktı.

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Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba istifa etti

Başbakan Deuba, geçen yıl kasım ve aralık aylarında yapılan genel seçimlerin kesin sonuçlarının dün açıklanmasının ardından başkanı olduğu Kongre Partisi'nin mecliste çoğunluğunu kaybetmesinin kesinleşmesi nedeniyle Deuba, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Seçim Komisyonunun dün açıkladığı sonuçlara göre, Nepal Komünist Birleşik Marksit Leninist Partisi (CPN UML) 41 sandalye, Nepal Kongre Partisi 40 sandalye, Nepal Komünist Maoist Merkezi Partisi (CNP MC) 17 ise sandalye elde etti.

CPN UML partisi lideri Khadga Prasad Oli'nin ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.

Ülkede, geçen yıl iki aşamalı olarak yapılan genel seçimlerde dağlık bölgelerde yaşayanlar kasım ayında oy kullanırken, şehirlerdeki seçmenlerde 7 Aralık'ta sandık başına gitmişti.

Son 10 yılda 11 başbakan değişti

Nepal Komünist Partisi lideri Pushpa Kamal Dahal, 24 Mayıs 2017'de Nepal Kongre Partisi ile Ağustos 2016'da yaptıkları protokol gereği dokuz ayda bir el değiştirmesi öngörülen başbakanlık koltuğunu, Kongre Partisi lideri Sher Bahadur Deuba'ya devretmek üzere görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Nepal'de dört defa başbakanlık görevini yürüten Deuba, 2 defa Nepal'ın son kralı Gyanendra Bir Bikram Shah Dev tarafından görevinden alınmıştı.

Nepal'de son 10 yılda 11 defa başbakan değişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba, istifa
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