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Neçirvan Barzani: Bağdat'ı ziyaret edeceğiz

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, gayrimeşru referandum sonrası yaşanan krizle ilgili olarak Bağdat'ı ziyaret edeceklerini söyledi.

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Neçirvan Barzani: Bağdatı ziyaret edeceğiz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Süleymaniye kentinde muhalefet partisi Goran Hareketi temsilcileriyle katıldığı toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Görüşmede IKBY'deki seçimler ve geçici hükümeti kurma konularını ele aldıklarını ifade eden Barzani, "Bölgedeki tüm taraflar buranın iki ayrı yönetime ayrılmasına karşıdır." dedi.

IKBY'nin zor bir mali dönemden geçtiğine dikkati çeken Barzani, memur maaşlarını ödeyememe durumu söz konusu olduğunda bunu halka açıkça duyuracaklarını belirtti.

Neçirvan Barzani, gayrimeşru referandum sonrası yaşanan krizden dolayı Bağdat'ı ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine, "Bağdat'ı ziyaret edeceğiz. Hiçbir tarafın başka taraflarla bağımsız olarak görüşme hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Neçirvan Barzani, IKBY, ıkby referandum
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